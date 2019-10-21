Dayı-yeğen arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dayı ve yeğen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada dayısını tabanca ile yaralayan şahıs polis ekiplerine teslim oldu.



Olay, Ortahisar ilçesinde Yavuz Selim Bulvarı üzerinde bir fırının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. (44) ile yeğeni U.Ö. (29) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu U.Ö. belinden çıkardığı tabanca ile dayısı G.K.'ya 3 el ateş etti. Bacağına isabet eden kurşun ile yaralanan dayı olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda dayısını yaralayan U.Ö. ise polis ekiplerine teslim oldu. Yaralanan G.K.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON