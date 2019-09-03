Son Dakika Haberleri: Dayı yeğen kavgası kanlı bitti
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Dayı yeğen kavgası kanlı bitti

7 saat önce

Kayseri'de dayı ve yeğen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Dayı yeğen kavgası kanlı bitti, System.String[]

Kayseri'de dayı ve yeğen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada birbirlerini bıçaklayan dayı ve yeğen tedavi altına alındı.


Olay, Talas ilçesi Halef Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş.Ü. ile yeğeni Ozan A. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavga dönmesi sonucu O.A., yanında bulunan bıçak ile dayısı M.Ş.Ü.'ye saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan dayı da yeğeninin elinden aldığı bıçak ile onu yaraladı. Yaralılar, ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Talas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 07:27 Kaynak: İHA
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