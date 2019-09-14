Son Dakika Haberleri: Dayı yeğenin vurulduktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı
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Dayı yeğenin vurulduktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı

52 dakika önce

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş açılarak vurulan dayı yeğenin, kanlar içinde ambulans beklediği görüntüleri ortaya çıktı.

Dayı yeğenin vurulduktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş açılarak vurulan dayı yeğenin, kanlar içinde ambulans beklediği görüntüleri ortaya çıktı.


Olay, Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, küfür tartışması nedeniyle dayı ve yeğenini av tüfeğiyle ateş açarak yaralamıştı. Vücutlarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Orhan A. ve Burak A.'nın yerde sağlık ekiplerinin beklediği görüntüleri ortaya çıktı. Can pazarının yer aldığı görüntülerde yerde kanlar içerisinde yatan yaralılara, çevredeki vatandaşların müdahale ettiği görülüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
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Dayı yeğenin vurulduktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı
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