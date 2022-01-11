Üye Girişi
Dayı yeğenin yemek kavgası karakolda bitti - Son Dakika

Dayı yeğenin yemek kavgası karakolda bitti

11.01.2022 09:45
Dayı yeğenin yemek kavgası karakolda bitti

Adana'da bir genç kız yemek ve sigara istediği dayısı tarafından darp edildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Adana'da bir genç kız yemek ve sigara istediği dayısı tarafından darp edildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Ocak saat 12.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evin penceresine çıkan Merve Ö. (20), bahçedeki kullanılmayan eşyalarını satmak için gelen dayısı Serdar K.'yi gördü. Dayısına seslenen Merve Ö., "Artık bize bir yemek ve sigara alırsın" dedi. Dayısı, Merve Ö.'nün bu teklifini kabul etti ve yemek sipariş etmesini söyledi. Daha sonra eve gelen dayı Serdar K., iddiaya göre, yemeğin ücretini ödemeyeceğini söyleyip, koltuk örtüsünü yeğeni Merve Ö.'nün üzerine atıp, tokatladı. Genç kız dayısından kurtulmak için kendini banyoya kilitledi. Dayı ise eve gelip banyo kapısını açmaya çalıştı ancak açamayınca evden tekrar bahçeye döndü. Bunun üzerine genç kız banyodan çıkıp evin kapısını kilitleyip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Evin bahçesine çıkan Merve Ö., aynı sokakta bulunan teyzesi Serap K. ile karşılaştı. Bu kez de teyzesiyle tartışmaya başlayan Merve Ö., yeniden eve girerek kapıyı kilitledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Merve Ö.'nün şikayeti üzerine dayısı Serdar K. ile teyzesi Serap K.'yi polis merkezine götürdü. Merve Ö. ise darp raporu almak için Adli Tıp Birimi'ne götürüldü.

Polis merkezinde ifade veren Serdar K., "Ablamın evinin bahçesindeki atıl eşyaları satarım. Olay günü de bazı eşyalar vardı, onları sattım. Daha sonra Merve yanıma gelip, yemek sipariş edeceğini söyledi. Ben de elimdeki tüm parayı ona verdim. Sonra anlamsız bir şekilde bağırmaya başladı. Ben de ağzını kapatıp, susturmaya çalıştım. Bana küfretmeye başlayınca olayın büyümemesi için dışarı çıktım" dedi.

Teyze Serap K.'nin ise ifadesinde, yeğeni ve kardeşinin kavga ettiğini duyması üzerine söz konusu eve gittiğini öne sürerek, "Serdar'a küfrettiğini duyunca böyle konuşmaması gerektiğini söyledim. Bu kez de bana ve çocuklarıma küfretti. Ben de elimdeki sopayla kapıya vurup, mahalleye rezil olduğumuzu söyledim" dediği öğrenildi.

Polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakılan Serdar K. ile Serap K. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. - ADANA

Dayı yeğenin yemek kavgası karakolda bitti
Dayı yeğenin yemek kavgası karakolda bitti

YORUMLAR
500

Sigara, Polis, Adana, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dayı yeğenin yemek kavgası karakolda bitti - Son Dakika


İSKİ duyurdu! İstanbul'un 5 ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak İSKİ duyurdu! İstanbul'un 5 ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak         
09:43
Dini nikahlı eşiyle tartıştı, arkadaşının evinden kendini boşluğa bıraktı Dini nikahlı eşiyle tartıştı, arkadaşının evinden kendini boşluğa bıraktı         
09:33
Müstakbel gelinden akılalmaz hareket! Düğün iptal olmasın diye koronavirüs kapmak için erkeklere sarıldı Müstakbel gelinden akılalmaz hareket! Düğün iptal olmasın diye koronavirüs kapmak için erkeklere sarıldı         
09:32
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
'Kur garantili TL mevduatı'nda değişiklik! Artık şirketler de hesap açabilecek 'Kur garantili TL mevduatı'nda değişiklik! Artık şirketler de hesap açabilecek         
08:06
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş         
21:53
Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler         
21:34
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26
Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi         
17:12
Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı! Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı!         
16:37
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46
Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu         
12:27

Son Dakika Haberleri
09:43 İSKİ duyurdu! İstanbul'un 5 ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak
09:36 İzmir'i karıştıran skandalda yeni gelişme! Kantincinin 15 öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı
09:35 Yargı'nın Ceylin'inin babaannesi hala Mardin'de yaşıyor! İşte Pınar Deniz'in babaannesi
09:31 Müstakbel gelinden akılalmaz hareket! Düğün iptal olmasın diye koronavirüs kapmak için erkeklere sarıldı
09:10 11 Ocak 2021 altın fiyatları! Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu?
09:08 Son Dakika! Tokayev duyurdu! KGAÖ Barış Gücü askerleri, iki gün sonra Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak
08:59 Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı
08:56 Danimarka Askeri İstihbarat Şefi, ABD'ye bilgi sızdırmaktan gözaltında
08:50 11 Ocak döviz kurları! Dolar, euro ve sterlin ne kadar?
08:48 Hande Yener bombaladı! İzzet Yıldızhan "Külotla da çıkmayın ya" demişti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 09:53:25. #1.11#
SON DAKİKA: Dayı yeğenin yemek kavgası karakolda bitti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement