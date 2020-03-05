Dayı, yeğenini arıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dayı, yeğenini arıyor - Son Dakika

Dayı, yeğenini arıyor

6 saat önce

Ardahan'da 29 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi Yeliz Yağmur'dan yaklaşık 3 aydır haber alınamıyor.

Dayı, yeğenini arıyor, System.String[]

Ardahan'da 29 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi Yeliz Yağmur'dan yaklaşık 3 aydır haber alınamıyor.


Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Övündü köyünden evli olan iki çocuk annesi Yeliz Yağmur 2 yıl önce eşiyle arasında yaşanan şiddetli geçimsizlik sonrası Ardahan Sığınma evi yerleştirildi. Daha sonra babasının talebi üzerine sığınma evinden alınan genç bayan İstanbul'a yerleşti. Ardahan Çıldır ilçesine bağlı Sabaholdu köyünde ikamet eden dayı Recep Çeşme, yeğenin bulunması için çalışmaların sürdürülmesini istiyor. Kayıp yeğeninin anne ve babasıyla da sorunlar yaşadığını ifade eden Çeşme, "1 yaşından itibaren evleninceye kadar bizim yanımızda kalan yeğenim Yeliz, çocuklarını görmek için Ardahan'a geldi ve daha sonrasında kendisine ulaşamadık. 5 aralık 2019 tarihinden itibaren kendisinden haber alamıyoruz. Üç aydır nerede olduğunu bilmiyoruz" dedi.


Dayı Çeşme, yeğeninin bulunması için ilgili kurumlara bildirdiğini ve yeğeninin biran önce canlı veya cansız bedeninin bulunmasını istiyor. - ARDAHAN

Ardahan, Çıldır, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
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