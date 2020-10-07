Dayılarının taciz ettiği iddia edilen 2 kardeş korkudan sokağa çıkamıyor - Son Dakika

Dayılarının taciz ettiği iddia edilen 2 kardeş korkudan sokağa çıkamıyor

07.10.2020 11:11
Dayılarının taciz ettiği iddia edilen 2 kardeş korkudan sokağa çıkamıyor, System.String[]

GAZİANTEP'te, uzun yol şoförlüğü yapan S.S. (38), kendisini aldattığı iddiasıyla boşandığı eşinin 4 çocuğuna şiddet uyguladığını, 12 ve 14 yaşındaki iki kızının ise dayılarının tacizine maruz kaldığını öne sürdü.

GAZİANTEP'te, uzun yol şoförlüğü yapan S.S. (38), kendisini aldattığı iddiasıyla boşandığı eşinin 4 çocuğuna şiddet uyguladığını, 12 ve 14 yaşındaki iki kızının ise dayılarının tacizine maruz kaldığını öne sürdü. S.S., taciz iddiasıyla 3 ay tutuklu kalan eski kayınbiraderinin serbest kalmasının ardından çocuklarının korkudan sokağa çıkamadığını belirterek, "Çocuklarımı taciz eden bu kişinin yeniden tutuklanmasını istiyorum" dedi.Uzun yol şoförlüğü yapan S.S., iddiaya göre bu yılın şubat ayında kendisini aldattığını öğrendiği eşi C.Ç. ile tartıştı. Bu tartışmanın ardından o dönem evli olduğu eşinin şikayeti üzerine mahkeme tarafından S.S.'ye uzaklaştırma kararı verildi. Aynı süreçte eşinin boşanma davası açması üzerine S.S., çocuklarının velayetini almak üzere mahkemeye başvurdu. Mahkeme de çocukların velayetinin dava sürecinde babada kalmasına karar verdi.ŞİDDET VE TACİZ İDDİASIS.S., en küçüğü 7 en büyüğü ise 14 yaşında olan 4 çocuğunun psikolojilerinin bozuk olduğunu fark ettiğini söyledi. Bu süreçte teyzesinin kızının en büyük kızı olan 14 yaşındaki S.S. ile konuştuğunu anlatan baba, "Kızım, kuzenime annesinin beni aldattığını ve bunu kimseye anlatmamaları için kardeşleri ile birlikte şiddete maruz kaldığını anlatmış. Kızım aynı zamanda annesi tarafından dedesinin evine yollandıkları sırada kendisi ve küçük kardeşi E.S.'nin öz dayıları olan B.E.Ç. tarafından cinsel istismar edilmiş. Bu olayları kuzenim bana anlatınca büyük şok yaşadım. Kızımla görüşünce bana doğru olduğunu söyleyince hemen polise başvurdum" dedi.'BEN OLMADAN SOKAĞA ÇIKAMIYORLAR'Güvenlik güçlerince gözaltına alınan B.E.Ç.'nin iki yeğenine yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine tutuklandığını anlatan S.S., "Bu olaydan sonra şikayette bulununca eski kayınbiraderim tutuklandı. Ama haziran ayı başında yapılan duruşmada, B.E.Ç., cinsel istismara yönelik fiziksel bulguya rastlanmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı" dedi.B.E.Ç.'nin serbest kalmasıyla şoke olduğunu, çocuklarının ise büyük korku yaşamaya başladığını ifade eden S.S., "Çocuklarım hem bana hem de pedagoglara uğradıkları istismarı anlattı. Ancak fiziksel bulgu olmadığı için bu kişi serbest bırakıldı. Şimdi çocuklarım büyük korku yaşıyor. Eskiden oldukça hareketli olan çocuklarım şimdi korkudan dışarı çıkamıyor. Her an dayılarını görecekleri, şiddet veya tacize uğrayacakları endişesiyle ben olmadan sokağa çıkamıyorlar" diye konuştu.'12 YAŞINDAKİ KIZIM E.S., EVİN BALKONUNDAN ATLAMAYA KALKIŞTI'

S.S., olayın ardından çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu belirterek, "Mahkemenin dayılarını tutuksuz yargılamak üzere serbest bıraktığını öğrenen 12 yaşındaki kızım E.S., evin balkonundan atlamaya kalkıştı. Kızımı intihardan son anda vazgeçirdim. Şimdi yeniden intihara kalkışacağı endişesiyle çocuklarımı yalnız bırakamıyorum. Tek isteğim tacize maruz kalan çocuklarıma ve bana hayatı zindan eden kişinin yeniden tutuklanmasıdır" şeklinde konuştu.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dayılarının taciz ettiği iddia edilen 2 kardeş korkudan sokağa çıkamıyor - Son Dakika

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