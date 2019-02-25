Son Dakika Haberleri: Dayının Yeğenlerini Vurma Anı Güvenlik Kamerasında

Dayının Yeğenlerini Vurma Anı Güvenlik Kamerasında

41 dakika önce

İZMİT'te, Sinan Y.'nin barda yeğenleri Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam'a kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dayının Yeğenlerini Vurma Anı Güvenlik Kamerasında, System.String[]
İZMİT'te, Sinan Y.'nin barda yeğenleri Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam'a kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Abdullah Sağlam'ın ölümüne, 2 yeğeninin yaralanmasına neden olan Sinan Y. ise adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece, İzmit Kemalpaşa Mahallesi Yavuz Sokak'ta bulunan barda meydana geldi. Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam barda eğlenirken, dayıları Sinan Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Sağlam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan Sinan Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Sinan Y. ifadesinde yeğenleriyle borç- alacak nedeniyle aralarında husumet olduğunu söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan Sinan Y., bugün adliyeye sevk edildi.

Bardaki olayın güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, Sinan Y.'nin elindeki tabanca ile yeğenlerinin masasına gelerek 2 el ateş ettiği, bu sırada grup arasında arbede çıktığı ve silahın 2 kez daha ateş aldığı görüldü. Daha sonra ismi öğrenilemeyen bir kişinin silahı Sinan Y.'nin elinden aldığı ve şüphelinin kaçtığı tespit edildi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:33 Kaynak: DHA

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