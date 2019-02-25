Dayının Yeğenlerini Vurma Anı Güvenlik Kamerasında (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIİzmit'te, barda tabancasını ateşleyerek, 1 yeğeninin ölümüne, 2 yeğeninin de yaralanmasına neden olan Sinan Yıldırım, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI İzmit
'te, barda tabancasını ateşleyerek, 1 yeğeninin ölümüne, 2 yeğeninin de yaralanmasına neden olan Sinan Yıldırım
, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:28 Kaynak: DHA
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