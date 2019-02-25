Son Dakika Haberleri: Dayının Yeğenlerini Vurma Anı Güvenlik Kamerasında (2)

Dayının Yeğenlerini Vurma Anı Güvenlik Kamerasında (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIİzmit'te, barda tabancasını ateşleyerek, 1 yeğeninin ölümüne, 2 yeğeninin de yaralanmasına neden olan Sinan Yıldırım, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dayının Yeğenlerini Vurma Anı Güvenlik Kamerasında (2), System.String[]
TUTUKLANDI

İzmit'te, barda tabancasını ateşleyerek, 1 yeğeninin ölümüne, 2 yeğeninin de yaralanmasına neden olan Sinan Yıldırım, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:28 Kaynak: DHA

İzmit, Sinan Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evsiz Adam, Apartmanın Önünde Oturur Halde Ölü Bulundu Profesör, "Eşimden Ayrılmamı İstedi" Deyip Yasak Aşk Yaşadığı Kadını Bıçakladı

Kocaeli Dayının Yeğenlerini Vurma Anı Güvenlik Kamerasında MEB'in İlk Kez Yapacağı Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavının Tarihi Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:29:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dayının Yeğenlerini Vurma Anı Güvenlik Kamerasında (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]