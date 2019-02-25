Son Dakika Haberleri: Dayının Yeğenlerini Vurma Anı Güvenlik Kamerasında (2-Vurulma Anları Kamerada)

Dayının Yeğenlerini Vurma Anı Güvenlik Kamerasında (2-Vurulma Anları Kamerada)

1 saat önce

TUTUKLANDIİzmit'te, barda tabancasını ateşleyerek, 1 yeğeninin ölümüne, 2 yeğeninin de yaralanmasına neden olan Sinan Yıldırım, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dayının Yeğenlerini Vurma Anı Güvenlik Kamerasında (2-Vurulma Anları Kamerada), System.String[]
TUTUKLANDI

İzmit'te, barda tabancasını ateşleyerek, 1 yeğeninin ölümüne, 2 yeğeninin de yaralanmasına neden olan Sinan Yıldırım, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:53 Kaynak: DHA

İzmit, Sinan Yıldırım, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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