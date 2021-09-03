DAYIOĞLU, YENİ ALBÜMÜNÜN İLK KLİBİNİ DÜĞÜNDE ÇEKTİ - Son Dakika

MÜZİK öğretmeni Emre Dayıoğlu, yakında piyasaya çıkacak 'Heybemdeki Türküler' isimli albümünde yer alan 'Oğlanın elinde gama parlıyor' ve 'Ala ala danalar' isimli türkülere Burdur'da klip çekti.

Yaptığı derlemelerle tanınan Müzik Öğretmeni Emre Dayıoğlu, önümüzdeki günlerde türküseverlerle buluşacak olan 'Heybemdeki Türküler' isimli albümünde yer alacak olan Burdur Dirmil Yöresine ait 'Oğlanın elinde gama parlıyor' ve 'Ala ala danalar' isimli türküsüne klip çekti. Dayıoğlu, klibini sahne aldığı, yerel sanatçı Yasin Akkaya'nın, Altınyayla (Dirmil) ilçesinde yapılan düğününde çekti. Klipte Damat Yasin Akkaya a Dayıoğlu'na sipsi ile eşlik etti.

Dayıoğlu, "Heybemdeki Türküler isimli albümümde yer alan Dirmilli goca ustalardan öğrendiğim 'Oğlanın elinde gama parlıyor' ve 'Ala ala danalar' isimli Dirmil türkülerini kaval, kabak kemane, cura, sipsi gibi halk çalgıları ve yaylı çalgılarla düzenleyip albüme koyduk. Yasin Akkaya kardeşimin düğününde bunun klibini çekmeyi çok istiyordum. Sağolsun Yasin Akkaya da bu olanağı bana sağladı. Dirmilli ustalardan öğrendiğim bu türkülere klibi Dirmil'de çektiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Albüm hazırlıklarının yaklaşık 3 yıldır sürdüğünü ve dokuz eser yer alacağını kaydeden Dayıoğlu, "Burdur, Antalya, Muğla, Isparta, Uşak'tan yedi türkü. İki de kendi bestem var. Toplam 9 eser yer alacak" dedi.