Dayısı Almanya'da Olduğunu Söylemiş! 26 Yıldır Her Yerde Annesini Arıyor

MANİSA'da henüz 2.5 yaşındayken annesi tarafından terk edilen, daha sonra babasının da sahiplenmediği Aşkın Ulun'a (47), bir süre anneannesi baktı. Daha sonra babaannesi tarafından büyütülen Aşkın Ulun, yıllardır kendisine öldüğü söylenen annesinin yaşadığını 21 yaşında öğrendi. Annesinin izini süren Ulun, dayısına ulaştı ve annesinin Almanya
'da yaşadığını öğrendi. 26 yıl boyunca annesiyle görüşeceği umudunu hiç yitirmeyen Aşkın Ulun, Manisa
sokaklarında üzerinde 'Ailemi arıyorum' yazılı dövizle dolaşarak, yetkililerden yardım istedi. Yüzünü hatırlamadığı annesini sık sık rüyalarında gördüğünü belirten Ulun, şunları söyledi:
'SENİ HEP RÜYALARIMDA GÖRÜYORUM'
"Annemi ve çocuklarını bulmak istiyorum. Ne annem ne de babam benimle ilgilenmedi. Babaannem beni askere gönderdi. Askerden sonra annemin yaşadığını öğrendim. Aradım, çabaladım, bulamadım. Annemin yaşadığını dayımlardan öğrendim. Almanya'da yaşıyor. Annem görüşmek istemese bile üvey kardeşlerimi görmek istiyorum. Anne beni duyuyorsan, lütfen ara konuşalım, görüşelim. Sen istemezsen, kardeşlerimi göreyim. Lütfen anne. Ne olur anne, beni duyuyorsan ara. Sesimi duyuyorsan lütfen anne. Öldüğünü biliyordum ama yaşadığını duyunca çok rahatladım. Seni hep rüyalarımda görüyorum."