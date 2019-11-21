Dayısı tarafından bıçaklandığı öne sürülen 17 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Buca ilçesinde dayısı tarafından bıçaklandığı öne sürülen 17 yaşındaki genç hastanede tedavi altına alındı.



Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan D.A (17) ile dayısı Ç.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.Y'nin, yeğenini bıçakladıktan sonra kaçtığı ileri sürüldü. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan D.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - İZMİR