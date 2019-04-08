Son Dakika Haberleri: Dayısından Muhtarlığı Devraldı

Dayısından Muhtarlığı Devraldı

2 saat önce

31 Mart mahalli idareler seçimlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde Elvan Karakaş beş muhtar adayı arasından sıyrılarak İsmetpaşa Mahallesi'nin ilk bayan muhtarı oldu.

Dayısından Muhtarlığı Devraldı, System.String[]
31 Mart mahalli idareler seçimlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde Elvan Karakaş beş muhtar adayı arasından sıyrılarak İsmetpaşa Mahallesi'nin ilk bayan muhtarı oldu.

İsmetpaşa Mahallesi'nde, Elvan Karakaş, dört erkek aday arasından sıyrılarak Muhtarlık görevini dayısı Metin Karakaş'dan devraldı. Elvan Karakaş, 389 oyla İsmetpaşa Mahallesi'nin ilk bayan muhtarı oldu. Mahallede muhtarlık için yarışan diğer adaylardan Vedat Ekmekçi 217, Bilgehan Toprak 187, Metin Karakaş 135, Selahattin Karakaş da 87 oy aldılar. Elvan Karakaş'ın azaları ise iki bayan ve iki erkekten oluştu. Elvan Karakaş, mahallesine Serap Karakaş, Kenan Toprak,Safiye Bağbaşı ve Özgün Topraklı ile birlikte hizmet edecek.

İsmetpaşa Mahallesi'nin ilk bayan muhtarı olan Elvan Karakaş, muhtar seçilmesinin ardından bir açıklama yaparak şunları söyledi; "Bir muhtarlık seçimini daha geride bıraktık, çok önemli bir başarı kazandık. Bu başarı kelimeler ile ifade edilemez. Önümüzde yapılması gereken çok işimiz var. Zaman içerisinde bunların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Şunu tüm samimiyetimle paylaşmak istiyorum. Bu seçimin galibi İsmetpaşa halkıdır. Önümüzdeki beş yıl içinde çok yol kat edeceğimize söz veriyorum. Seçim sonuçlarının başta Yenice'miz ve İsmetpaşa Mahallemiz olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bize destek veren tüm İsmetpaşa Mahallesi halkıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:50 Kaynak: İHA

İsmetpaşa Mahallesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Liseli Kıza Ormanda İşkence Yapan Vicdansızlara 23'er Yıl Hapis İstemi Melih Gökçek, İstanbul Seçimleri İçin İki Öneride Bulundu Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 17:59:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dayısından Muhtarlığı Devraldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]