Husumetli olduğu dayısını miras paylaşımı için öldürdü - Son Dakika
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Husumetli olduğu dayısını miras paylaşımı için öldürdü

7 saat önce

Dün akşam saatlerinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde,dayısının dönerci dükkanında, husumetli olduğu Kamil Kuzey'i sırtından pompalı tüfekle vurarak öldüren Erdal Bayram, ifadesinde dayısını miras paylaşımı nedeniyle öldürdüğünü itiraf etti.

Husumetli olduğu dayısını miras paylaşımı için öldürdü, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, dönerci dükkanında, husumetli olduğu dayısı Kamil Kuzey'i (65) sırtından pompalı tüfekle vurarak öldüren Erdal Bayram (38), tutuklandı. Bayram'ın ifadesinde, dayısını miras paylaşımı nedeniyle öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki dönerci dükkanında meydana geldi. Erdal Bayram, yanına pompalı tüfeğini alıp, daha önce tartıştığı dayısı Kamil Kuzey'in dönerci dükkanına gitti. Bayram, burada dayısını ateş açtı. Saçmaların sırtına isabet ettiği Kamil Kuzey, kanlar içinde yere yığılırken, Erdal Bayram ise otomobiline binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kuzey, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi.

ZANLI TESLİM OLDU

Kaçan Erdal Bayram, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Polise teslim edilen Erdal Bayram, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erdal Bayram'ın mahkemedeki ifadesinde dayısını miras paylaşımı nedeniyle öldürdüğünü söylediği belirtildi. Sinirlerinin bozuk olduğunu ifade eden Erdal Bayram'ın pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:56 Kaynak: DHA
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