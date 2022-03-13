Dayısını öldürüp, yengesini yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Dayısını öldürüp, yengesini yaralayan şüpheli tutuklandı

13.03.2022 16:17
Dayısını öldürüp, yengesini yaralayan şüpheli tutuklandı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, dayısı Neşet Özdemir'i pompalı tüfekle vurarak öldürüp eşi Şengül Özdemir'i ise yaralayan Efe Vurmaz (23) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, dayısı Neşet Özdemir'i pompalı tüfekle vurarak öldürüp eşi Şengül Özdemir'i ise yaralayan Efe Vurmaz (23) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Akçakoca ilçesi Yeni Mahalle Fandere Sokak'ta meydana geldi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde oturan Neşet Özdemir, Akçakoca'da yaşayan babasını ziyarete geldi. Bunu öğrenen Efe Vurmaz pompalı tüfeği yanına alıp eve gitti. Efe Vurmaz ile dayısı Neşet Özdemir arasında tartışma çıktı. Efe Vurmaz, Özdemir çiftini tüfekle vurdu. Neşet Özdemir kaldırıldığı Akçakoca Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirirken, Şengül Özdemir ise Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Efe Vurmaz'ın ablasının geçen yıl dayısı Neşet Özdemir'in oğluyla kaçarak evlendiği, bu nedenle ailenin arasında husumet olduğu belirtildi. Olayın ardından polise teslim olan Efe Vurmaz emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Efe Vurmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Dayısını öldürüp, yengesini yaralayan şüpheli tutuklandı
YORUMLAR
500
Dayısını öldürüp yengesini tüfekle yaraladı! Olayın perde arkası ablasının dayısının oğluna kaçması çıktı Dayısını öldürüp yengesini tüfekle yaraladı! Olayın perde arkası ablasının dayısının oğluna kaçması çıktı Kayınvalidesini öldürüp, eşini yaralayan, 28 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı Kayınvalidesini öldürüp, eşini yaralayan, 28 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dayısını öldürüp, yengesini yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:09 Susurluk itirafçısı Ayhan Çarkın: Yeşil yaşıyor
16:04 Kayserispor taraftarları Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti!
15:57 Son dakika! Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini bombaladı! Artık öyle bir şehir haritada yok
15:45 Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı!
15:44 Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu
15:37 Lemina itiraf etti: Fatih Terim hayatımı tamamen değiştirdi
15:18 Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
14:59 Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak!
14:59 Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti
14:57 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul ediyor! Öğle yemeğinde buluşan ikilinin masasında 3 önemli konu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 16:23:34. #1.11#
SON DAKİKA: Dayısını öldürüp, yengesini yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement