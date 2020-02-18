Dayısını tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli jandarmaya teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dayısını tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli jandarmaya teslim oldu - Son Dakika

Dayısını tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli jandarmaya teslim oldu

7 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iş yerinde çalışan dayısını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli jandarmaya teslim oldu.

Dayısını tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli jandarmaya teslim oldu, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iş yerinde çalışan dayısını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli jandarmaya teslim oldu.


Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde bir fastfood dükkanın sahibi Kamil Kuzey (65) iş yerinde çalıştığı esnada yeğeni E.B. (33) tarafından pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Kuzey, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren E.B, jandarma ekiplerine teslim oldu. Sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. - BURSA

Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Birlikte basıldığı kadının eşini bıçaklayan Suriyeli sanığa 10 yıl hapis cezası verildi
Otomobille kovaladığı aracı şarampole düşürdü, sürücüsünü tüfekle vurup öldürdü Husumetli amca çocukları arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 13 yaralı Kuzuların hareketlerinden şüphelendi! Saniyeler sonra deprem oldu

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 03:40:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dayısını tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli jandarmaya teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]