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Dayısının katilini arıyor! İhbar edene 1 milyon TL ödül vaadi - Son Dakika

Dayısının katilini arıyor! İhbar edene 1 milyon TL ödül vaadi

03.02.2022 17:03

Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü iddia edilen Yusuf Bilir'in yeğeni Bayram Delikoca, dayısının katillerini ihbar edenlere 250 bin TL ödül vereceğini duyurmuştu. Geri dönüş alamayan Delikoca, ödül miktarını 1 milyon TL'ye çıkardı.

Aladağ'ın Ceritler Mahallesinde 12 yıl önce ormanda elleri ayakları bağlı yakılarak öldürüldüğü tespit edilen Yusuf Bilir'in yeğeni Bayram Delikoca ve yakınları katillerin bulunması için verdikleri mücadeleyi bırakmıyor. Delikoca, ilçeye astıkları afişte katili ihbar edene verecekleri 250 bin liralık ödülü 1 milyon liraya çıkardıklarını ve yeni afiş astıklarını söyledi.

"YETER Kİ KATİL BULUNSUN, 1 MİLYON TL VERECEĞİZ"

Bayram Delikoca, katilin hala bulunamamasından dolayı acılarını dün gibi yaşadıklarını ifade ederek, "250 bin lira ödül verecektik 1 milyon TL vereceğiz. Yeter ki katili bulunsun. Alacağı yüzünden öldürüldü ormanda eli ayağı bağlı bulundu. Mutlaka bunu gören duyan bilen birileri var. Biz katilin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz. Acımız dinsin sorumlular hesap versin istiyoruz" dedi.

Dayısının katilini ihbar edene 1 milyon TL ödül verecek
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Türk Lirası, Yusuf Bilir, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dayısının katilini arıyor! İhbar edene 1 milyon TL ödül vaadi - Son Dakika


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