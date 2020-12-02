Dayısının marketini silahla yağmalayan sanığa 8 yıl 8 ay hapis - Son Dakika

KAYSERİ'de dayısı M.S.'nin marketine gidip, tabancayla çalışanı tehdit edip 2 bin 200 TL aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan O.P., 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 11 Ekim'de Kocasinan ilçesinde meydana geldi. O.P. iddiaya göre, dayısı M.S'nin sahibi olduğu markete giderek sigara aldı, market çalışanı Ş.K'ye, "Dayımın haberi var" diyerek sigaranın parasını vermedi. Market çalışanı Ş.K., O.P.'yi uyardı. Bunun üzerine O.P., silahı çekip, Ş.K.'yi tehdit ederek kasadan 2 bin 200 TL'yi alıp, uzaklaştı. Market çalışanı Ş.K'nın şikayeti sonrası gözaltına alınan O.P., tutuklanarak cezaevine konuldu.O.P. hakkında 'yağma' suçundan dava açıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık O.P., bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, şikayetçi dayısı ile market çalışanı ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanık O.P., pişman olduğunu belirterek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti sanık O.P.'yi, 'İş yerinde geceleyin silahla yağma' suçundan önce 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet daha sonra ise sanığın soruşturma aşamasında zararı giderdiği gerekçesiyle cezasını 8 yıl 8 aya düşürülmesine hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.