Dayısının Sırtında Okula Giden Engelli Ahmet'in Tekerlekli Sandalye Sevinci

Dayısının sırtında okula giden engelli Ahmet'in tekerlekli sandalye sevinci Engelli Ahmet'in sesine kulak verildiŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dayısının sırtında okula gidip gelen 1. sınıf öğrencisi Ahmet Tarhan'ın sesine yetkililer kulak verdi.

Dayısının sırtında okula giden engelli Ahmet'in tekerlekli sandalye sevinci

Engelli Ahmet'in sesine kulak verildi



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dayısının sırtında okula gidip gelen 1. sınıf öğrencisi Ahmet Tarhan'ın sesine yetkililer kulak verdi. Öğrenciyi okulda ziyaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Tarhan'a akülü sandalye hediye etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi, bu kez 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi Ahmet Tarhan'ın sorununa çözüm buldu. Şehir merkezi ve ilçelerin tamamında maddi olanakları kısıtlı ailelere destek vermeye devam eden yetkililer, Halilliye'ye bağlı Tepedibi Mahallesi'ndeki Tarhan ailesinin küçük üyesi Ahmet Tarhan'a tekerlikle sandalye imkanı sağladı. Okula dayısının sırtında gittiği öğrenilen Ahmet Tarhan'ı sınıfında ziyaret eden Belediyenin Engelliler Şube Müdürü Habip İpar, Tarhan'a akülü sandalye hediye etti.

Yeğeninin eğitimine önem verdiklerini belirten dayı İsa Tekin, "Ahmet, okula gidiş gelişlerinde zorluklar yaşıyordu. Belediyeden akülü sandalye talep ettim. Bugün bu talebim yerine getirildi ve akülü sandalyeyi hediye ettiler. Ahmet artık okula gidiş gelişlerinde zorluk yaşamayacak. Bize akülü sandalye desteğinde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" ifadelerini kulandı.

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