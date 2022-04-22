Dayısıyla tartışırken fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Dayısıyla tartışırken fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

22.04.2022 11:30
Dayısıyla tartışırken fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde dayısı ile tartışan şahıs, fenalaşarak hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde dayısı ile tartışan şahıs, fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Soner Altun, iftarın ardından küs olduğu dayısı Ş.A. ile köy kahvesinde karşılaştı. Ş.A., yeğeni Soner Altun'a 'arazimden neden geçtin' diyerek tepki göstermesi üzerine Soner Altun ile dayısı Ş.A. arasında tartışma çıktı. Dayısıyla bir süre tartışan Soner Altun fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Soner Altun olay yerinde hayatını kaybetti. Ş.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Soner Altun'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Küs olduğu dayısıyla tartışan genç, fenalaşıp hayatını kaybetti Küs olduğu dayısıyla tartışan genç, fenalaşıp hayatını kaybetti Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı

Soner Altun, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dayısıyla tartışırken fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
11:29 Oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'dan günler sonra ilk paylaşım
11:26 Yeni güne artışla başlayan Dolar/TL 14,73 seviyelerinde işlem görüyor
11:24 Emekli bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu! 27-29 Nisan'da ödenecek
11:17 Esnaf tek tek kepenk kapatıyor! Kapanan şirket sayısı geçen yıla oranla yüzde 39,8 arttı
11:13 3 yıldır devam eden Gezi Parkı davasında kritik gün: Son savunmalar yapılacak
11:13 1 haftayı elektriksiz geçirecek olan Kılıçdaroğlu'nun karanlıkta ilk gecesi nasıl geçti? Komşular da ışıklarını söndürdü
14:40 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
11:04 Fenerbahçe, Mesut Özil'i kadro dışı bırakamaz! Sözleşme detaylarını menajeri hatırlattı!
10:59 Ukrayna'ya ait uçak düştü: Kaç kişinin hayatını kaybettiği henüz bilinmiyor!
10:58 Haftanın son iş gününde altının gram fiyatı 925 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 11:36:38. #1.13#
SON DAKİKA: Dayısıyla tartışırken fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement