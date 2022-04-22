Dayısıyla tartışırken fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika

Kastamonu'nun Cide ilçesinde dayısı ile tartışan şahıs, fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Soner Altun, iftarın ardından küs olduğu dayısı Ş.A. ile köy kahvesinde karşılaştı. Ş.A., yeğeni Soner Altun'a 'arazimden neden geçtin' diyerek tepki göstermesi üzerine Soner Altun ile dayısı Ş.A. arasında tartışma çıktı. Dayısıyla bir süre tartışan Soner Altun fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Soner Altun olay yerinde hayatını kaybetti. Ş.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Soner Altun'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU