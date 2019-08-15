Son Dakika Haberleri: Dayton saldırganı alkol ve uyuşturucu etkisi altındaymış
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Dayton saldırganı alkol ve uyuşturucu etkisi altındaymış

41 dakika önce

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Daytona kentinde 9 kişiyi öldüren Connor Betts'in olay sırasında uyuşturucu madde ve alkol aldığı açıklandı.

Dayton saldırganı alkol ve uyuşturucu etkisi altındaymış, System.String[]
ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Daytona kentinde 9 kişiyi öldüren Connor Betts'in olay sırasında uyuşturucu madde ve alkol aldığı açıklandı.

Ohio'da bulunan Montgomery Yargı Ofisi tarafından düzenlenen basın toplantısında,9 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırıyı gerçekleştiren Connor Betts'in olay sırasında uyuşturucu madde ve alkol almış olduğu açıklandı. Betts'in yanında bir torba kokain bulunduğu, ayrıca olay sırasında alkol ve anti-depresan da aldığı kaydedildi.

Davayı soruşturan müfettiş Kent Harshbarger, Betts'in bedeninde toplam 52 yara izi saydıklarını açıkladı. 4 Ağustos'ta yaşanan saldırıda ölen 9 kişinin de, Betts'in otomatik tüfeğinden çıkan kurşunlarla oluşan yaralanmalar sonucu hayatlarını kaybettiklerini doğruladı.

Dayton Polis Şefi Richard Biehl ise basın toplantısında, saldırı sırasında polis memurları tarafından açılan ateş sonrasında kimsenin zarar görmediğini açıkladı. - OHIO
Ohio, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:53 Kaynak: İHA
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