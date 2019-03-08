Dazkırı Belediye Meclis Üyeleri Son Kez Toplandı
48 dakika önce
Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, beş yıl boyunca birlikte görev yaptığı belediye meclis üyelerine teşekkür belgesi verdi.
Dazkırı
Belediye Başkanı İsmail Taylan
, beş yıl boyunca birlikte görev yaptığı belediye meclis üyelerine teşekkür belgesi verdi.
Belediyedeki beş yıllık dönemin son toplantısını gerçekleştiren Başkan Taylan meclis üyelerini kutladı.
Birlik ve beraberlik içerisinde 5 yıl boyunca Dazkırı'ya hizmet ettiklerini ifade eden Taylan, "Büyük bir özveri ile ilçemize hep beraber hizmet ettik. Ben hepinizden memnunun ve sizlere çok teşekkür ediyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:09 Kaynak: AA
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