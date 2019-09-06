Son Dakika Haberleri: Dazkırı'da eğitim öğretim yılı toplantısı
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Dazkırı'da eğitim öğretim yılı toplantısı

1 saat önce

Dazkırı ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Dazkırı'da eğitim öğretim yılı toplantısı, System.String[]

Dazkırı ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye düğün salonunda Kaymakam Mesut Coşkun başkanlığındaki toplantıya, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde ilçedeki eğitim seviyesinin yükselmesi, öğrencilerin daha da başarılı olması, sorunsuz bir yıl geçirilmesi gibi konular ele alındı.

Kaymakam Mesut Coşkun, toplantıda yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı olan gençlerin en iyi şekilde eğitim öğretim görmelerini sağlamak için çalışacaklarını söyledi.

Mesut Coşkun, Dazkırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:44 Kaynak: AA
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