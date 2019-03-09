Dazkırı'da Kadınlara Özel "Spor ve Yaşam Merkezi" Açıldı

Dazkırı'nda kadınlara özel "Spor ve Yaşam Merkezi"nin açılışı yapıldı.

Dazkırı'nda kadınlara özel "Spor ve Yaşam Merkezi"nin açılışı yapıldı.



Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan ve Bozkurt Belediye Başkan Birsen Çelik'in kurdelesini kestiği spor ve yaşam merkezinin açılış merasimine Dazkırılı kadınlar yoğun ilgi gösterdi.



Açılışta konuşan Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan şunları söyledi:



"Bildiğiniz gibi birinci dönemimizin yani beş yılın sonuna geldik. Geriye bıraktığımız beş yılda da ilçemize hizmet etmek için çok çalıştık ve projelerimizi gerçekleştirdik. Kadınlar ve çocuklar için yaptığımız projeler beni en mutlu eden projeler oldu. Yapılan projelere örnek verecek olursak, kadınların çalışma yaşamına destek olmak, çocuklarımıza güzel bir yuva olsun, orada da kadın istihdamı oluşturalım diye belediye kreşi açtık.



Daha sonra kadınlarla birlikte özel eğlenceler düzenledik. Birlikte Çanakkale'yi gezdik. Geçtiğimiz yaz ise çok güzel bir programla açılışını yaptığımız, bölgemizin en büyük yaşam alanı olan Adalet Parkı'nı açtık ve halkın hizmetine sunduk. Bu arada Dazkırı Belediyesinde çalışan kadın personellerimizi de artırdık. Açılışını yaptığımız bu güzel spor tesisimiz ise kadınlarımızı spora teşvik etmek ve onların sağlıklı yaşamalarına katkı sağlamak amacı ile yapılmıştır."





Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik de, 8 Mart Kadınlar Günü'nün aslında bir kutlama günü olmadığını, 1857 yılında New York'ta yüz 29 kadın tekstil işçisinin yanarak öldüğü gün olduğunu anımsattı.



Türk toplumunda kadının çok önemli olduğunu da kaydeden Çelik, "Kadın demek mücadele demektir. Kadın ana, kadın güç ve kadın her şeydir. Sizler şanslı toplumun şanslı kadınlarısınız. Çünkü Dazkırı'da yaşıyorsunuz. Açılan bu güzel spor tesisi sayesinde de hepiniz sağlıklı bir yaşam sürdüreceksiniz." dedi.





Yapılan konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.



Merkeze gelen kadınlar ücretsiz olarak uzman sporcular eşliğinde spor yapabilecek.

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