Son Dakika Haberleri: Dazkırı'da mezarlıklar ziyaret edildi
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Dazkırı'da mezarlıklar ziyaret edildi

3 dakika önce

Dazkırı ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle asri mezarlıklar vatandaşlarla doldu.

Dazkırı'da mezarlıklar ziyaret edildi, System.String[]
Dazkırı ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle asri mezarlıklar vatandaşlarla doldu.
Yakınlarını ve akrabalarını ziyaret eden Dazkırılı vatandaşlar, ölmüşlerinin ardından dualar okudu.
Dazkırı Belediyesi tarafından ise mezarlık giriş ve çıkışlarında vatandaşlara gül suyu ve bayram şekeri ikramları yapıldı.
Bütün hemşehrilerine mutlu bir bayram geçirmelerini dileyen Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan ise mezarlığa gelen vatandaşlarla tek tek tokalaştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:36 Kaynak: AA
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