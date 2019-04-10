Dazkırı'da Tanışma Toplantısı

Dazkırı İlçe Kaymakamı Gökay İçen, yerel seçimlerin ardından mazbatalarını alarak göreve başlayan seçilmişler için tanışma toplantısı düzenledi.

Dazkırı İlçe Kaymakamı Gökay İçen, yerel seçimlerin ardından mazbatalarını alarak göreve başlayan seçilmişler için tanışma toplantısı düzenledi.



Kaymakamlık toplantı salonundaki programa, Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.



İlçe Kaymakamı İçen, burada yaptığı konuşmada, seçimlerin kazasız ve belasız bir şekilde demokratik ortamlarda tamamlandığını, seçilen bütün herkese görevinde başarılar diledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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