Dazkırı'dan Kısa Kısa

Dazkırı'da askere gidecek gençler, İlçe Kaymakamı Gökay İçen'i ziyaret etti.

Dazkırı'da askere gidecek gençler, İlçe Kaymakamı Gökay İçen'i ziyaret etti.



Dazkırı'ya bağlı Yüreğil Köyünde, askere gidecek 1999 doğumlu gençler, İlçe Kaymakamı Gökay İçen'i ziyaret etti.



Kaymakam İçen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlere hayırlı teskereler temennisinde bulundu.



Dazkırılı öğrencilerden askere mektup



Dazkırı ilçesinde öğrenciler, yüreklerinden gelen duyguları kağıda dökerek, Güneydoğu'da vatani görevlerini yapan askerlere mektup gönderdi.



İlçedeki, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler, proje kapsamında askerler için mektup hazırladı.



Yazılan mektuplar, Güneydoğu'da 6 askeri birliğe gönderilmek üzere PTT'ye teslime edildi.



Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımıza vatan ve millet sevgisini kazandırmak, askerlerimize olan minnet borcumuzu belirtmek ve onlara moral vermek amaçlandı. Projemizde emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve saygıdeğer velilerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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