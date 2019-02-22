Son Dakika Haberleri: Dazkırı'dan Kısa Kısa

Dazkırı'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Dazkırı Kaymakamlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle ilçedeki 142 konutun tamamlandığı bildirildi.

Dazkırı'dan Kısa Kısa, System.String[]
Dazkırı Kaymakamlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle ilçedeki 142 konutun tamamlandığı bildirildi.

İlçe Kaymakamı Gökay İçen, Esentepe Mahallesi'nde yapılan TOKİ konutlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "9 bloktan oluşan projede yatay mimariye önem verildi. Her blok 4 kat ve 16 daireden oluşuyor. Çevre düzenlemesi, sosyal yaşam alanları ve ilk defa uygulanan dış cephe uygulaması ile göz kamaştırıyor.Büyük bir beğeni kazanan toplu konut projesinin konutları hak sahiplerine Mart ayında teslim edilecek." dedi.

Dazkırı'da öğrencilere kaban ve ayakkabı yardımı

Dazkırı Kaymakamlığınca yürütülen proje çerçevesinde, ilçeye bağlı Kızılören ve Arıköy'deki ilkokullarda öğrenim gören bütün öğrencilere kaban ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Köylerdeki okullara yapılan yardımla ilgili açıklamada bulunan İlçe Kaymakamı Gökay İçen, "İhtiyacı olan öğrencilerimizi mutlu elbet bizleri de çok sevindirdi. İlerleyen zamanlarda bu şekilde yeni girişimler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:30 Kaynak: AA

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