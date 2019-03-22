Dazkırı İmam Hatip Ortaokulu'da Kariyer Günleri

Dazkırı İmam Hatip Ortaokulun'da "Kariyer Günü" düzenlendi.

Dazkırı İmam Hatip Ortaokulun'da "Kariyer Günü" düzenlendi.





Kariyer Günleri Projesi kapsamında düzenlenen programa ilçe merkezi ve köylerindeki tüm sekizinci sınıf öğrencileri katıldı.



Alkim Eğitim ve Kültür Salonu'nda düzenlenen Kariyer Günü'ne Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen, Cumhuriyet Başsavcısı Mutlu Ülker, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Özdağan, İlçe Emniyet Amiri Gökmen Gül, İlçe Müftüsü İsmail Geren ve İlçe Mili Eğitim Müdürü Mehmet Küçük konuşmacı olarak katıldı.



Etkinlikte, konuşmacılar meslekleri hakkında detaylı bilgi vererek, öğrencilerden gelen soruları cevapladı.



Kariyer Günü'ne 165 öğrenci katılırken programın sonunda ev sahipliği yapan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Kıpır konuk konuşmacılara teşekkür plaketi verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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