Son Dakika Haberleri: Dazkırı Kaymakamı Coşkun, Jandarmayı ziyaret etti
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Dazkırı Kaymakamı Coşkun, Jandarmayı ziyaret etti

1 saat önce

Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun, Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Dazkırı Kaymakamı Coşkun, Jandarmayı ziyaret etti, System.String[]
Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun, Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Burada görev yapan askerlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Coşkun, Jandarma Teşkilatının 180'inci yılının kutlu olmasını dileyerek, görevi başında gece gündüz demeden en iyi hizmeti veren bütün teşkilat mensuplarını tebrik ettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:25 Kaynak: AA
Mesut Coşkun, Jandarma, Dazkırı, Güncel
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