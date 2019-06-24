Son Dakika Haberleri: Dazkırı Kaymakamı Coşkun, sel bölgesinde incelemelerde bulundu
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Dazkırı Kaymakamı Coşkun, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

1 saat önce

Yoğun yağışlar nedeniyle sel baskınlarının görüldüğü Dazkırı'nın Çiftlik Köyünü ziyaret eden Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun, burada bazı incelemelerde bulundu.

Dazkırı Kaymakamı Coşkun, sel bölgesinde incelemelerde bulundu, System.String[]
Yoğun yağışlar nedeniyle sel baskınlarının görüldüğü Dazkırı'nın Çiftlik Köyünü ziyaret eden Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun, burada bazı incelemelerde bulundu.

Köy muhtarı Turan Tatlıcan'ın da eşlik ettiği ziyarette, yağmur ve sel sularının tarlalara ve evlere verdiği zararlar görüldü.

İlçe Kaymakamı Coşkun, köylü vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunarak, üzüntülerini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:42 Kaynak: AA
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