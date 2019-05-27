Dazkırı Kaymakamı İçen'den köy ziyaretleri
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Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen, Kızılören ve Karaağaç kuyusu köylerinde incelemelerde bulundu.
Dazkırı
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:14 Kaynak: AA
Kaymakamı Gökay İçen, Kızılören
ve Karaağaç
kuyusu köylerinde incelemelerde bulundu. Köylere Hizmet Götürme Birliği
aracılığıyla köylere yapılan işleri yerinde inceleyen Kaymakam İçen'e, Kızılören Köyü Muhtarı Mehmet Erdoğan
, Karaağaç kuyusu Köyü Muhtarı Veli Çetinel, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Kemal Ata
ve Birlik Saymanı Uğur Demir eşlik etti.
Kaymakam İçen, burada yaptığı konuşmada, "Siz değerli muhtarlarımız ve köy halkının birlik ve beraberliği sayesinde en iyi hizmetleri yapıyoruz. Kaymakamlık
olarak yaptığımız işleri yerinde görüp inceliyoruz. Muhtarlarımıza burada çok iş düşüyor. Yapılan yatırımlara en iyi şekilde sahip çıkınız. Çünkü bunlar kamunun mallarıdır." dedi.
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