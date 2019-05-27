Son Dakika Haberleri: Dazkırı Kaymakamı İçen, vatandaşlarla buluştu

Dazkırı Kaymakamı İçen, vatandaşlarla buluştu

5 saat önce

Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen, Cumhuriyet Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Dazkırı Kaymakamı İçen, vatandaşlarla buluştu, System.String[]
Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen, Cumhuriyet Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlarla tokalaşarak onların hal ve hatırlarını soran İçen, her zaman halkın yanında olduklarını, vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceklerini söyledi.
Belirli bir süre vatandaşlarla sohbet eden İçen, vatandaşların dert ve sıkıntılarını dinleyerek, not aldırttı.
Dazkırı Kaymakamına teşekkür eden Dazkırılı vatandaşlar ise, parkta otururken kaymakamın kendilerini ziyaret etmelerine çok sevindiklerini belirttiler.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:10 Kaynak: AA
Cumhuriyet Parkı, Dazkırı, Güncel
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