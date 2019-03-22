Dazkırı Osb'ye 2 Bin Badem Fidanı Dikildi
33 dakika önce
Dazkırı Dokuma ve Konfeksiyon Organize Sanayi Bölgesine Dazkırı İlçe Özel İdare'si yetkilleri tarafından 2 bin adet badem fidanı dikildi.
Dazkırı
Dokuma ve Konfeksiyon Organize Sanayi Bölgesine Dazkırı İlçe Özel İdare'si yetkilleri tarafından 2 bin adet badem fidanı dikildi. Dinar Orman İşletme Müdürlüğü
'nden gelir getirici projeler kapsamında temin edilen 2 bin adet badem fidanı, Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen'in de katıldığı programda toprakla buluştu.
Dazkırı köy ve mahalle muhtarlarının da katıldığı fidan dikme programında, OSB
sağlık koruma bandı alanı daha yeşil bir görünüme kavuşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:52 Kaynak: AA
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