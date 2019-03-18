Son Dakika Haberleri: Dazkırılı Kadınların Eskişehir Ziyaretleri

Dazkırılı Kadınların Eskişehir Ziyaretleri

2 saat önce

Dazkırılı kadınların kardeş belediye Odunpazarı Belediyesi'ne yaptığı Eskişehir Kültür Gezisi'nden döndü.

Dazkırılı Kadınların Eskişehir Ziyaretleri, System.String[]
Dazkırılı kadınların kardeş belediye Odunpazarı Belediyesi'ne yaptığı Eskişehir Kültür Gezisi'nden döndü.

Etkinlikte, ilçede yaşayan 265 kadın, gruplar halinde Dazkırı Belediyesi tarafından düzenlenen turlarla Eskişehir'e giderek, rehber eşliğinde Balmumu Heykeller Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Ahşap Eserler Galerisi, Sıcak Cam Üfleme ve Açık Alevde Cam Şekillendirme Stüdyoları, Fotoğraf Galerisi, Lületaşı Galerisi, Eskişehir El Sanatları Çarşısı, Yeşil Efendi Konağı'nı gezdi.

Eskişehir Kültür Gezisi'ne katılan kadınlar, Belediye Başkanı İsmail Taylan'a düzenlenen etkinlik için teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:38 Kaynak: AA

Dazkırı, Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir, Güncel
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