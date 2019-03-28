Db 10 Milyar Euroluk Kaynak Oluşturduğu Haberini Yalanladı

– Deutsche Bank, Commerzbank ile yapılması beklenen birleşme anlaşması için 10 milyar euroya kadar kaynak oluşturmayı değerlendirdiği haberlerini yalanladı.

– Deutsche Bank, Commerzbank ile yapılması beklenen birleşme anlaşması için 10 milyar euroya kadar kaynak oluşturmayı değerlendirdiği haberlerini yalanladı.



Deutsche Bank, Commerzbank ile olası birleşmeleri için bir sermayelendirme çalışması için henüz çok erken olduğunu açıkladı.



Almanya hükümeti tarafından desteklendiği iddia edilen birleşme işçi sendikaları tarafından, pek çok kişinin işten çıkarılabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.



Financial Times'da bugün yer alan habere göre, Frankfurt merkezli Deutsche Bank, birleşmenin ardından oluşacak şirketin yeniden piyasaya dönmemesini sağlamak için 3 milyar ile 10 milyar euro kaynak sağlamayı değerlendiriyor.



Söz konusu kararı Almanya yönetiminin de desteklediği belirtilirken, daha önce medyada yer alan haberlerde Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz devletin birleşme görüşmelerine dahil olduğu iddialarını yalanlamış ve "şoför koltuğunda" bankaların oturduğunu söylemişti. - İstanbul

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