Son Dakika Haberleri: Db: fed 100 bp indirim yapar, abd'de büyüme düşer
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Db: fed 100 bp indirim yapar, abd'de büyüme düşer

1 saat önce

Deutsche Bank, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2020 yılı ortasına kadar faizi 100 baz puan daha indireceğini, aynı dönemde ABD ekonomisinde büyümenin de yüzde 1.5 düzeyinin altına ineceğini öngördü.

Db: fed 100 bp indirim yapar, abd'de büyüme düşer, System.String[]

Deutsche Bank, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2020 yılı ortasına kadar faizi 100 baz puan daha indireceğini, aynı dönemde ABD ekonomisinde büyümenin de yüzde 1.5 düzeyinin altına ineceğini  öngördü.

Deutsche Bank baş ekonomisti Davit Folkerts-Landau, yatırımcılara gönderdiği bilgi notunda, ABD ile Çin arasında ticari çatışmanın tırmanması halinde ise Fed'in faizi sıfıra doğru indirmesi ve ABD ekonomisine ılımlı bir resesyon yaşanması riski bulunduğunu vurguladı ve ekledi:

"Ekonomistlerimiz ABD için büyüme tahminlerini, büyük ölçüde ticari belirsizliğin bir sonucu olarak aşağı yönlü revize ettiler. İmalat daralıyor ve güçlü istihdam piyasasında çatlamalar var."

Fed'in faiz indirimleri ne kadar büyük olurnsa, diğer merkez bankaları üzerinde buna yanıt verme baskısının artacağını belirten Folkerts-Landlau, ECB'nin de politika faizlerini indirmesini beklediklerini ve Banka'nın varlık alımlarına yeniden başlayabileceğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Deutsche Bank, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:46 Kaynak: DHA
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