Db ve Commerzbank Birleşme Haberiyle Avrupa Piyasaları Artışla Açıldı

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Erdoğan'ın Açılışını Yapacağı AnkaPark'ın Giriş Ücretleri Belli Oldu

Deutsche Bank ve Commerzbank Birleşme İçin Görüşüyor

Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu