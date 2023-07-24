DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in başına platform devrildi - Son Dakika
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DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in başına platform devrildi

24.07.2023 16:01

DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Diyarbakır'da basın açıklaması yaparken kaza geçirdi. Aydeniz'in başına konuştuğu sırada platform düştü. Duruma hemen müdahale edilirken Aydeniz konuşmasına kaldığı yerden sürdü.

Diyarbakır'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in başına, basın açıklaması yaptığı sırada kurulan platform düştü. Korku yaratan o anlar, kameraya yansıdı.

DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in Başına Platform Düştü

"LOZAN'I TANIMIYORUZ" YAZIYORDU

DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in de aralarında olduğu bir grup, Lozan Antlaşması ile ilgili Yenişehir ilçesinde basın açıklaması yapmak istedi. Basın açıklaması için konulan masanın arkasına da platform kuruldu. DBP'li Aydeniz'in konuşması sırasında, arkadaki Kürtçe "Biz Kürtler Lozan'ı tanımıyoruz" yazılı platform üzerine düştü.

DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in Başına Platform Düştü

KONUŞMASINA DEVAM ETTİ

Aydeniz elleri ile başını korumaya çalışırken, o anlar kameraya yansıdı. Platformun kaldırılması ile Aydeniz, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in Başına Platform Düştü
Kaynak: DHA
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Saliha Aydeniz, Yenişehir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in başına platform devrildi - Son Dakika


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