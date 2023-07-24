DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in başına platform devrildi

Diyarbakır'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in başına, basın açıklaması yaptığı sırada kurulan platform düştü. Korku yaratan o anlar, kameraya yansıdı.

"LOZAN'I TANIMIYORUZ" YAZIYORDU

DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in de aralarında olduğu bir grup, Lozan Antlaşması ile ilgili Yenişehir ilçesinde basın açıklaması yapmak istedi. Basın açıklaması için konulan masanın arkasına da platform kuruldu. DBP'li Aydeniz'in konuşması sırasında, arkadaki Kürtçe "Biz Kürtler Lozan'ı tanımıyoruz" yazılı platform üzerine düştü.

KONUŞMASINA DEVAM ETTİ

Aydeniz elleri ile başını korumaya çalışırken, o anlar kameraya yansıdı. Platformun kaldırılması ile Aydeniz, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.