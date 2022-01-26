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DBP il binasında 7 saat süren arama tamamlandı, çok sayıda materyal toplandı - Son Dakika

DBP il binasında 7 saat süren arama tamamlandı, çok sayıda materyal toplandı

26.01.2022 15:22
DBP il binasında 7 saat süren arama tamamlandı, çok sayıda materyal toplandı

Diyarbakır'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) binasında yapılan etkinliklerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince operasyon düzenlendi.

Diyarbakır'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) binasında yapılan etkinliklerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde başlayan operasyonun aramaları 7 saat sonra tamamlandı.

Diyarbakır'da DBP il binasında çeşitli tarihlerde sosyal medyada HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de aralarında olduğu bir grubun terörist başı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristler için saygı duruşunda bulunduğu fotoğraflar ortaya çıktı. Sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların ortaya çıkması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Güvenlik ve TEM Şube ekiplerince sabah saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan parti binasına operasyon düzenlendi. Ekipler içeride arama yaparken, çevik kuvvet polisleri ise çevrede tedbir aldı.

Sabah saatlerinde başlayan aramalar 7 saat sürdü. Aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu. Polis ekipleri, materyalleri ve dokümanları incelemek üzere şubeye götürdü.

Fotoğraflarda geçtiğimiz günlerde yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 'terör örgütü üyeliği' ve 'terörün finansmanı' suçundan hakkında fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de olması dikkat çekti. DBP İl Başkanı Seval Gülmez hakkında gözaltı kararı çıkartılırken, Gülmez'in karantinada olduğu için daha sonra gözaltına alınacağı belirtildi.

(Sedat Irmak/İHA)

DBP il binasında 7 saat süren arama tamamlandı, çok sayıda materyal toplandı

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Demokratik Bölgeler Partisi, Cumhuriyet, Diyarbakır, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: DBP il binasında 7 saat süren arama tamamlandı, çok sayıda materyal toplandı - Son Dakika
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