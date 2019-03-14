Son Dakika Haberleri: Dbp'li Eski Başkana 14 Yıl Hapis Cezası

Dbp'li Eski Başkana 14 Yıl Hapis Cezası

1 saat önce

ŞANLIURFA'da, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ceylanpınar eski İlçe Başkanı Hizni Kılınç'a, 'terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılandığı davada, 14 yıl hapis cezası verildi.

Dbp'li Eski Başkana 14 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
ŞANLIURFA'da, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ceylanpınar eski İlçe Başkanı Hizni Kılınç'a, 'terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılandığı davada, 14 yıl hapis cezası verildi.

6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hizni Kılınç ve avukatı katıldı. Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu Kılınç, suçlamaları reddederek, terör örgütü propagandası yapmadığını söyleyip beraatini talep etti.

Duruşma savcısı ise mütalaasında, sanığın ilçede başkanlık yaptığı dönemde terör örgütü PKK/KCK'ya lojistik malzeme temin ettiğini, teröristlerin cenazelerini organize ettiğini, ilçedeki adli olaylarda sözde 'adalet komisyonu' adı altında faaliyetlerde bulunduğunu, yasa dışı miting ve gösterilerde yer aldığını ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığını belirtti. Bunların, delil ve kamera kayıtlarıyla tespit edildiğini vurgulayan savcı, Hizni Kılınç'ın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa 'terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 14 yıl hapis cezası verdi. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:41 Kaynak: DHA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Demokratik Bölgeler Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu'dan Dikkat Çeken Uyarı: 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da Başka Olaylar Başlar HDP'nin Pankartı, Üzerindeki Yazı Nedeniyle Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı

Erdoğan: 3600 Ek Gösterge Meselesini Seçimlerden Sonra Ele Alacağız Pes Dedirten Vurdumduymazlık! İntihar Girişimini Canlı Yayınladılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 15:22:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dbp'li Eski Başkana 14 Yıl Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]