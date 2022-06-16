DBP'li Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi - Son Dakika
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DBP'li Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

16.06.2022 15:44
DBP'li Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 12 Haziran'da Kadıköy'deki izinsiz gösteride polis memuruna yumruk attığı tespit edilen Aydeniz hakkındaki fezleke tamamlandı.

Aydeniz, "polise mukavemet", "kamu görevlisine hakaret", "yaralama", "izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma" ile suçlandı.

Bakanlık incelemesi sonrası fezleke, Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.

Buradaki işlemin ardından yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM'ye yollanacak.

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Kaynak: AA

Ankara Başsavcılığı, Salihe Aydeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DBP'li Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi - Son Dakika

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