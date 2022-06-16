DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in geçen hafta sonunda İstanbul 'daki bir eylem sırasında çevik kuvvet polisine yumruk atmasına ilişkin fezleke Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı üzerinden akşam saatlerinde TBMM'ye ulaştı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, fezlekeyi bekletmeksizin Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale etti.

Kaynak: ANKA

Mustafa Şentop, Salihe Aydeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dbp'li Salihe Aydeniz'in Fezlekesi TBMM'de - Son Dakika

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