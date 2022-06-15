DBP'li vekil tarafından darp edilen polis memuru yaşadıklarını anlattı: Kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı - Son Dakika
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DBP'li vekil tarafından darp edilen polis memuru yaşadıklarını anlattı: Kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı

15.06.2022 16:22

Kadıköy'de "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" adıyla yapılan eylemde polis memuruna şiddet uygulayan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında soruşturma açıldı. Darp edilen polis memuru savcılığa verdiği ifadesinde, "Eylemci şahıslara uyarılarda bulunuyor ve görevli arkadaşlarıma yardım ediyordum. İsmini sonradan öğrendiğim milletvekili Saliha Aydeniz, kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca verilen yetkisizlik kararında, Kadıköy'de "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" adıyla 12 Haziran, saat 13.00'da yapılan eylemde polis memuru Hakan A.'ya karşı mukavemet göstermesine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) 161/9. maddesine göre, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir." hükmü uyarınca soruşturma dosyasına yetkisizlik kararı verilmesi gerektiği ifade edildi. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

YUMRUK ATILAN POLİS MEMURU O ANLARI ANLATTI

Şikayetçi polis memuru Hakan A.'nın savcılıkça alınan ifadesinde, "Eylemci şahıslara 'Sakin olun' şeklinde sakinleştirici mahiyette uyarılarda bulunuyor ve görevli arkadaşlarıma yardım ediyordum. İsmini sonradan öğrendiğim milletvekili Saliha Aydeniz, kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı. Konuyla ilgili video paylaşımı, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu dahil çoğu sosyal medya hesaplarından yapıldı. Bu video paylaşımının yapıldığını daha sonradan sosyal medyada gezerken öğrendim. Aldığım darbeden sonra fotoğrafımı çekerek 'Seninle hesaplaşacağız, seninle görüşeceğiz, seni bulacağım.' şeklinde hakaret ve tehditlerde bulundu. Direkt yüzümü alacak şekilde fotoğraflarımı çekti. Bundan dolayı da şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

ADLİ MUAEYENE RAPORUNDA DA YER ALDI

Darp olayına ilişkin hazırlanan adli muayene raporunda ise mağdur polisin çenesinin sol ön tarafında kızarıklık, şişlik ve hassasiyet olduğu belirtildi.

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Saliha Aydeniz, Milletvekili, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DBP'li vekil tarafından darp edilen polis memuru yaşadıklarını anlattı: Kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DBP'li vekil tarafından darp edilen polis memuru yaşadıklarını anlattı: Kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı - Son Dakika
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