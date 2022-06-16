DBP'li Aydeniz ile HDP'li Öncü hakkındaki fezlekeler Cumhurbaşkanlığına gönderildi - Son Dakika
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DBP'li Aydeniz ile HDP'li Öncü hakkındaki fezlekeler Cumhurbaşkanlığına gönderildi

16.06.2022 17:32
DBP'li Aydeniz ile HDP'li Öncü hakkındaki fezlekeler Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Adalet Bakanlığınca, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ile HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkındaki fezlekeler, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Adalet Bakanlığınca, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ile HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkındaki fezlekeler, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy'deki izinsiz gösteride polise yumruk atan Aydeniz ile Tunceli'de polis aracına taş atan Önlü hakkındaki fezlekeler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalandı.

Fezlekeler, TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı fezlekeleri TBMM Başkanlığına gönderecek.

Bundan sonraki süreç, Meclisin takdirinde işleyecek.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Tunceli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DBP'li Aydeniz ile HDP'li Öncü hakkındaki fezlekeler Cumhurbaşkanlığına gönderildi - Son Dakika

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