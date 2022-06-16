Alınan bilgiye göre, Kadıköy 'deki izinsiz gösteride polise yumruk atan Aydeniz ile Tunceli'de polis aracına taş atan Önlü hakkındaki fezlekeler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalandı.

Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Tunceli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DBP'li Aydeniz ile HDP'li Öncü hakkındaki fezlekeler Cumhurbaşkanlığına gönderildi - Son Dakika

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