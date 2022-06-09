DC hayranları buraya: Black Adam için ilk fragman yayınlandı! - Son Dakika
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DC hayranları buraya: Black Adam için ilk fragman yayınlandı!

09.06.2022 13:39
DC hayranları buraya: Black Adam için ilk fragman yayınlandı!

DC'nin bu yıl vizyona girecek olan Black Adam filmi için ilk fragman yayınlandı. Warner Bros. diğer 3 film için de harekete geçti.

DC çizgi romanlarının en güçlü kahramanlarından olan Black Adam için ilk fragman yayınlandı. Başrolünde ise Dwayne Johnson'ı görüyoruz. Her ne kadar Shazam'ın yer alıp almayacağı bilinmiyor olsa da Hawkman, Atom Smasher ve Cyclone gibi karakterleri görüyoruz.

Black Adam için beklenen fragman sonunda geldi!

Warner Bros. bu yıl içerisinde 4 yeni DC filmini sinemaseverler ile buluşturmayı hedefliyor. Bunun ilki ise Black Adam. Çizgi romanlarda her ne kadar kötü bir karakter olarak anılsa da aslında hepimiz onun Shazam gibi tanrılardan aldığı Superman'e yakın güçlerine gıpta ile baktığımız için seviyoruz.

DC hayranları buraya: Black Adam için ilk fragman yayınlandı!

Tabii bu kahramanı çizgi romanlarda genelde Shazam'ın rakibi veya düşmanı olarak gördük. Dolayısıyla Black Adam için yayınlanan fragman aslında tam beklediğimiz gibi geldi. Zira henüz başrol (Dwayne Johnson) ortaya çıkmadan Shazam'ın 2. başrol olarak yer alması pek mantıklı olmayacaktı. Fakat konu bütünlüğü açısından kısa süreli olarak görmemiz mümkün.

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Buna ek olarak, eğer bir Marvel hayranı olarak bu filmi izleyecekseniz çok sayıda benzerlik görmeye hazır olun. Zira DC ve Marvel evrenlerinde birçok benzer güce ve hikayelere sahip karakter bulunuyor. Zira fragmanı izlediğiniz zaman da Ant-Man veya Dr. Strange benzeri büyücüleri göreceksiniz.

Oyuncu kadrosunda ise birçok ünlü yıldız yer alıyor. Göze çarpan bazı isimler arasında ise Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Noah Centineo, Pierce Brosnan, Quintessa Swindell, Aldis Hodge, Jennifer Holland ve Joseph Gatt bulunuyor.

Black Adam fragmanını izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Dwayne Johnson, Warner Bros, Marvel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DC hayranları buraya: Black Adam için ilk fragman yayınlandı! - Son Dakika

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