Son Dakika Haberleri: Dc Sinematik Evreni Nereye Gidiyor? / Aquaman İçerir!

Dc Sinematik Evreni Nereye Gidiyor? / Aquaman İçerir!

1 saat önce

Warner. Bros Türkiye'nin sponsorluğunda Aquaman filmini izleme şansına eriştik ve uzun zamandır beklediğimiz Aquaman'in bizi tatmin edip etmediğini sizlere aktarıyoruz.

Warner. Bros Türkiye'nin sponsorluğunda Aquaman filmini izleme şansına eriştik ve uzun zamandır beklediğimiz Aquaman'in bizi tatmin edip etmediğini sizlere aktarıyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:03 Kaynak: Youtube

Türkiye, Warner Bros, Genel
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