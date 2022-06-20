DC, ünlü oyuncunun biletini kesti! - Son Dakika
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DC, ünlü oyuncunun biletini kesti!

20.06.2022 09:42
DC, ünlü oyuncunun biletini kesti!

İddialara göre çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan Ezra Miller, The Flash filminin ardından hiçbir DC projesinde yer almayacak.

İddialara göre, bu yıl içinde Hawaii'de saldırı suçlamasıyla iki kez tutuklanan Ezra Miller, herhangi bir DC projesinde yer almayacak. Bu adım, 23 Haziran 2023'te vizyon girmesi planlanan The Flash filminden sonra olacak. Bilgilere göre Warner Bros., oyuncu ile olan anlaşmasına son verecek.

Stüdyonun Dylan O'Brien ile anlaşacağı iddia ediliyor

Ezra Miller, nisan ayında saldırı ve şiddet olayları sonucunda Hawaii'de ikinci kez gözaltına alındı. İddialara göre Miller, gece geç saatlerde bir konutta gerçekleşen toplantıdan ayrılması istendikten sonra bir kadının kafasına sandalye fırlattı.

DC, ünlü oyuncunun biletini kesti!

Miller daha öncesinde de bir barda meydana gelen olay sonucunda uygunsuz davranış ve tacizle suçlandı. Müstehcen şekilde bağırmak, mikrofonu bir kadından kapmak ve dart oynayan bir adama saldırmaktan suçlanan oyuncu, 500 dolarlık kefaletle serbest kaldı. Ancak, suçlamalar bu kadarla kalmadı.

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İlk olarak 18 yaşındaki çocuğun ebeveynleri çocukları adına oyuncuya karşı koruma emri talep etti. Sonrasında ise başka aileyi tehdit ettiği ve cinsiyetle ilgili çocuklara uygunsuz davrandığı için geçici bir yasaklama emri aldığı ortaya çıktı. Bu olayların sonucunda Miller, Instagram hesabını kapattı.

The Flash'ın vizyona girmesine bir yıldan fazla süre olmasına rağmen, serinin geleceği hakkında tartışmalar sürüyor. Tüm bu olaylardan sonra yapım şirketi Warner Bros.'un Miller için yardım almaya çalıştığı iddialar arasındaydı.

DC, ünlü oyuncunun biletini kesti!

Ancak, olumsuz haberlerin artmasıyla birlikte ileriye dönük projelerde yer almayacağı ortaya çıktı. Ayrıca iddialar arasında, stüdyonun farklı oyuncu arayışında olduğu ve Dylan O'Brien ile anlaşacağı yer alıyor. Ancak, bu konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yok.

Peki, siz Ezra Miller'ın DC evreninde yer almayacak olmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni isim kim olmalı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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