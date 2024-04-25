DCG, Aimie Killeen'i Baş Hukuk Sorumlusu olarak atadı - Son Dakika
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Kripto

DCG, Aimie Killeen'i Baş Hukuk Sorumlusu olarak atadı

Digital Currency Group, kripto piyasasındaki yasal belirsizliklerin ardından yeni bir adım attı ve Aimie Killeen'i Baş Hukuk Sorumlusu olarak atadı. Killeen, Billtrust'taki başarılı döneminden sonra şimdi DCG'nin global hukuk operasyonlarını yönetecek.

25.04.2024 19:17  Güncelleme: 19:29
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Digital Currency Group, kripto piyasasındaki yasal belirsizliklerin ardından yeni bir adım attı ve Aimie Killeen'i Baş Hukuk Sorumlusu olarak atadı. Killeen, Billtrust'taki başarılı döneminden sonra şimdi DCG'nin global hukuk operasyonlarını yönetecek.

DCG, Aimie Killeen İle Yasal Zeminini Güçlendiriyor

Kripto alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken girişim sermayesi şirketi Digital Currency Group (DCG), Aimie Killeen'i yeni Baş Hukuk Sorumlusu olarak göreve getirdiğini duyurdu.

Aimie Killeen'in ataması, şirketin yan kuruluşu Genesis'in, kripto para borsası FTX'in iflası sonucu Ocak 2023'te iflas koruma talebinde bulunmasının ardından gerçekleşti. Genesis ve alacaklısı Gemini'nin Şubat 2023'te anlaşmaya varmasından sonra DCG, Ağustos 2023'te alacaklılara yüzde 90 geri ödeme yapmayı kabul etmişti.

Killeen, DCG'ye katılmadan önce ödeme sistemleri ve yazılım geliştirme şirketi Billtrust'ta aynı pozisyonda hizmet vermişti. 1 Mayıs itibarıyla yeni görevine başlayacak olan Killeen, şirketin çok uluslu hukuki işlemlerini, birleşme ve satın almaları, uyum süreçlerini ve yönetim işlerini yönetecek.

DCG'nin Kurucusu ve CEO'su Barry Silbert, Killeen'in atamasıyla ilgili olarak, "Şirketimizin büyüme stratejisini uygularken aynı zamanda değişen yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Aimie'nin deneyimlerinden faydalanacağız" dedi. Silbert, Killeen'in küresel tecrübesinin, şirketin ileriye dönük hedeflerine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Killeen ise yeni rolüne ilişkin, "Finans ve teknoloji sektörlerindeki hızlı dönüşüm sürerken, DCG gibi dijital varlıklar alanında lider bir şirkete katılmaktan büyük bir onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

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Son Dakika Kripto DCG, Aimie Killeen'i Baş Hukuk Sorumlusu olarak atadı - Son Dakika

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