DDD Başkanı Bilgin: "Suriye'deki insanlar için elimizden geleni yapma mecburiyetindeyiz" - Son Dakika

DDD Başkanı Bilgin: "Suriye'deki insanlar için elimizden geleni yapma mecburiyetindeyiz"

17.03.2021 13:50

DDD Başkanı Bilgin: "Suriye'deki insanlar için elimizden geleni yapma mecburiyetindeyiz" "En büyük korkumuz Suriye'deki savaşın 10. yıldönümünde ortamın daha da kötüye gitmesi.

DDD Başkanı Bilgin: "Suriye'deki insanlar için elimizden geleni yapma mecburiyetindeyiz"

"En büyük korkumuz Suriye'deki savaşın 10. yıldönümünde ortamın daha da kötüye gitmesi. Ne kadar yardım yaparsak yapalım bunu artık kontrol edemeyeceğiz, ihtiyaçlar çok büyük"

HATAY - Dünya Doktorlar Derneği Başkanı Hakan Bilgin, "Bizim şu an en büyük korkumuz Suriye'deki savaşın 10. yıldönümünde ortamın daha da kötüye gitmesi. Ne kadar yardım yaparsak yapalım bunu artık kontrol edemeyeceğiz, ihtiyaçlar çok büyük" dedi.

DDD Başkanı Hakan Bilgin, Suriye'deki savaşın 10. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Afrin bölgesinde, Cindires'te, Cenevre'de ve İdlib bölgesinde sağlık merkezleri bulunduğunu belirterek, "Bu sağlık merkezlerinde günde hemen hemen bin-bin 200 kişiye hizmet verildiğini görüyoruz. Bizim şu an büyük korkumuz, Suriye'deki savaşın 10. yıldönümünde ortamın daha da kötüye gitmesi. Ne kadar yardım yaparsak yapalım bunu artık kontrol edemeyeceğiz, ihtiyaçlar çok büyük" ifadelerini kullandı.

Bir sağlık kuruşu olarak en büyük korkuların hastanelerin ve kliniklerin bombalanması olduğunu söyleyen Bilgin, şöyle devam etti:

"En büyük endişemiz sağlık personellerinin hedef alınması, doktorların kaçırılması, Suriye'deki sağlık personellerinin hemen hemen yok olma durumuna gelmesi. Bunlar önümüzdeki yıllarda devam ederse İdlib'deki 3-4 milyon insanın ya Türkiye'ye ya da başka bir yere gideceğini veya bir rejim tarafından bir daha askeri operasyon olursa ve müdahale edilmezse bu kişilerin katliama uğrayacağını ya da mecburen tekrardan Türkiye'ye geleceklerini gösteriyor."

Ellerinden gelen her şeyi yapma mecburiyetinde olduklarını söyleyen Bilgin, "İster Avrupa Birliği, ister Birleşmiş Milletler, ister yardım kuruluşları olsun elimizden gelen her şeyi yapma mecburiyetindeyiz. Yapmaya da çalışıyoruz fakat bu savaşın bir an önce bitmesi gerekiyor ve insanların tekrardan hayat kurmaları, hayallerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bunu yapamazsak kimse nasıl biteceğini kestiremez, bilemez. ve şu an iyi bitecek gibi gözükmüyor, iyi giden bir durum yok" diye konuştu.

DDD Başkanı Bilgin: Suriye'deki insanlar için elimizden geleni yapma mecburiyetindeyiz
DDD Başkanı Bilgin: Suriye'deki insanlar için elimizden geleni yapma mecburiyetindeyiz
DDD Başkanı Bilgin: Suriye'deki insanlar için elimizden geleni yapma mecburiyetindeyiz
DDD Başkanı Bilgin: Suriye'deki insanlar için elimizden geleni yapma mecburiyetindeyiz

Hakan Bilgin, Türkiye, Suriye, İdlib, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık DDD Başkanı Bilgin: 'Suriye'deki insanlar için elimizden geleni yapma mecburiyetindeyiz' - Son Dakika


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